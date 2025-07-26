Yusuf Yazıcı, Yunanistan'daki hayatını anlattı: Restorana gittiğimde bile söylediler

Kariyerine Olimpiakos'ta devam eden milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan'daki hayatı ve kariyeri hakkında konuştu.

"Birçok kulüple görüştüm. Ama Olimpiakos bana Lille'deki evimden sonra başka bir ev gibi hissettirdi." diyen Yazıcı, "Daha ilk konuşmamızda bunu hissettim. İnsanlar çok sıcak." ifadelerini kullandı.

Fransız basınından Foot Mercato'ya konuşan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ciddi bir sakatlık yaşamış olmama rağmen bana inandılar. Restorana gittiğimde bile insanlar bana 'Seni seviyoruz, sana güveniyoruz, buranın tarihine geçeceksin' diyordu. Oynayamamış olmama rağmen kendimi değerli hissettim. Bu çok önemliydi benim için."

