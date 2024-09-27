Yusuf Yazıcı Olympiacos'ta

Hakkında Premier Lig'e transfer olacağı iddiaları ortaya atılan milli yıldız Yusuf Yazıcı Yunanistan'a gidiyor.

ATİNA'YA UÇACAK

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiacos, milli yıldız Yazıcı'yı kadrosuna kattı.

27 yaşındaki futbolcunun bugün Atina'da olması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Cihan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

