Zaha çıkmazı: Galatasaray'a dönerse sözleşmesi feshedilecek

Finansal kriz yaşayan ve borçlarını ödemediği takdirde sezon sonunda küme düşürülecek olan Lyon, çıkış yolu arıyor.

Sarı-kırmızılılardan sezon başında kiralanan Wilfried Zaha ise Fransız ekibinde beklentilerin altında kalan oyunculardan biri oldu ve kadro dışı bırakılmıştı.

Profesyonel futbolcuların seviyesi aynı olan liglerde tek sezonda üçüncü bir takımda forma giyemiyor.

Bu durumdan dolayı Zaha'nın sarı-kırmızılılara dönmesi halinde Galatasaray'ın da sözleşme feshi için çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Lyon'da kadro dışı kalan ve başka bir takımda da forma şansı giyme imkanı olmayan Fildişi Sahilli futbolcunun sezon sonuna kadar resmi maçlara çıkması beklenmiyor.