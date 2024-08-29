Zaha için geri sayım başladı

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan ve İngiltere'ye geri döneceği iddia edilen Zaha'nın kulüpteki geleceği birkaç gün içerisinde belli olacak.

Fanatik'in haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Fildişi Sahilli yıldız için tarih verdi.

Hatipoğlu'nun açıklamasında birkaç gün içerisinde Zaha'nın durumunun netleşeceği ya da 3 Eylül tarihinde bu işin kapanacağı belirtildi.

Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Zaha transferi ya birkaç gün içerisinde gerçekleşecek ya da 3 Eylül'de bu iş kapanacak. Transfer kapandıktan sonra da takım oalrak ruhla mücadele edeceğiz."