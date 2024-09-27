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Zaha, Lyon kariyerine asistle başladı

Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Olympiakos karşısında ilk maçına çıktı. Fildişi Sahilli yıldız, oyuna dahil olduktan yaklaşık 3 dakika sonra asist yaptı.

Zaha, Lyon kariyerine asistle başladı

Galatasaray'dan Olympique Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız temsilcisiyle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı çıktı.

Fildişi Sahilli yıldız, oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra, Benrahma'ya asist yaparak takımının 2-0 öne geçmesini sağladı.

Lyon formasıyla ilk kez süre alan Zaha, Fransız ekibindeki kariyerine asistle başlamış oldu.

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