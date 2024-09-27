Zaha, Lyon kariyerine asistle başladı
Galatasaray'dan kiralık olarak Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Olympiakos karşısında ilk maçına çıktı. Fildişi Sahilli yıldız, oyuna dahil olduktan yaklaşık 3 dakika sonra asist yaptı.
Galatasaray'dan Olympique Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransız temsilcisiyle ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı çıktı.
Fildişi Sahilli yıldız, oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra, Benrahma'ya asist yaparak takımının 2-0 öne geçmesini sağladı.
Lyon formasıyla ilk kez süre alan Zaha, Fransız ekibindeki kariyerine asistle başlamış oldu.
✨ L'extérieur du pied délicieux de @wilfriedzaha pour lancer Saïd Benrahma qui vient faire le break 🔥🔴🔵#OLOLY pic.twitter.com/ZuuU04RyQV— Olympique Lyonnais (@OL) September 26, 2024
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