Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray-Zalgiris maçı için araştırmalar hız kazanmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla elemişti. Şimdi tüm gözler bu akşam oynanacak Zalgiris-Galatasaray maçına çevrildi. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakasına dair ayrıntılar ve canlı yayın bilgileri...



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz'da (bu akşam) Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.



Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.



Galatasaray'ın bu kritik karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi



GALATASARAY AVRUPA'DAKİ 303. MAÇINA ÇIKIYOR Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 401 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 448 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN KADROSU



Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.



Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.



Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.



Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.