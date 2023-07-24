Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına geri sayım

Galatasaray-Zalgiris maçı için araştırmalar hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla elemişti. Şimdi tüm gözler heyecan dolu bu maçta olacak. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakasına dair detaylar...



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz'da Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.



Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.



Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.



Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.



GALATASARAY'IN KADROSU



Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.



Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.



Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.



Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.