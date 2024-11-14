Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sporseverler şimdi ise bu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...



Son 4 maçını kazanan 7 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, 15 Kasım Cuma günü TSİ 21.00'de Zalgirio Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.



Mücadele, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.



THY AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI



THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



14 Kasım Perşembe:



21.00 Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)



22.00 ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)



22.30 Bayern Münih (Almanya)-ALBA Berlin (Almanya)



22.30 Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)



22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes



15 Kasım Cuma:



21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko



22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



22.30 Partizan (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)