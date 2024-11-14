THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Euroleague'de 7 galibiyet ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazanmak ve yoluna devam etmek istiyor. Peki, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZALGİRİS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.



Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.