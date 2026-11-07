Zamanın akışını durduran adam. Manuel Neuer ilk 11'de sahaya çıkacak

Manuel Neuer, 2011 yılında transfer olduğu Bayern Münih forması altında yeni bir rekora imza attı. Bugün Bundesliga 'nın dokuzuncu haftasında Opel Arena'da Mainz ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de çıkan tecrübeli kaleci, Münih temsilcisinin tarihine geçti.

İstatistik ağı Opta'ya göre, 40 yaş 225 günlük Neuer, Bayern Münih tarihinin Bundesliga'da forma giyen en yaşlı oyuncusu oldu. Neuer, daha önce 40 yıl 198 günle zirvede yer alan eski kaleci Bernd Dreher'i geride bıraktı.

Neuer, Bundesliga tarihinin ise en yaşlı 7. futbolcusu ve en yaşlı 3. kalecisi oldu.

Tecrübeli eldiven kalecilerde 42 yaş 170 günle rekorun sahibi Uli Stein ve 42 yaş 73 günle sahaya çıkan Toni Schumacher'in ardından, maçta forma giyen en yaşlı üçüncü kalecisi unvanını da aldı.

Bundesliga'da forma giyen en yaşlı oyuncu rekoru 43 yıl 184 gün ile Klaus Fichtel'e (Schalke 04) ait.