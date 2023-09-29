Zaniolo: Galatasaray bana projenin bir parçası olduğumu söyledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, İngiliz basını Sky Sports'a konuştu.



Zaniolo, "Ayrılmayı beklemiyordum. Monchi beni aradığında hemen kabul ettim. Premier Lig'de oynayarak seviyemi göstermek istedim. Galatasaray'daki deneyimim beni değiştirdi, insani ve futbol açısından büyüdüm. Buna gelecekte de ihtiyacım olacak." dedi.



"GALATASARAY BANA PROJENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMU SÖYLEDİ"



24 yaşındaki İtalyan oyuncu "Yaz dönemi beklemediğim şekilde gelişti. Galatasaray bana projenin bir parçası olduğumu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğimi söyledi. Ancak sonra Monchi beni aradı ve Aston Villa'nın beni transfer etmesi için bir olasılık olduğunu söyledi. Bunu duyunca hemen teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak büyük bir şanstı benim için." diye konuştu.



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