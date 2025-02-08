Zaniolo Hatay’ı unutmadı: “Babasına sözüm var”

Fiorentina ile sözleşme imzalayan Nicolo Zaniolo, 6 Şubat deprem felaketini unutmadı.



İtalyan futbolcu, 17 numaralı formayı tercih etme sebebinin Hatay’da yaşanan depremde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan olduğunu açıkladı.



Zaniolo yaptığı açıklamada, “17 numarayı Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var.” ifadelerini kullandı.



DEPREMDEN SAATLER ÖNCE ZANIOLO’YU PAYLAŞTI



Muhammed Emin Özkan, deprem felaketi yaşanmadan saatler önce X/Twitter hesabından “Erden abi naptın sen” ifadeleriyle Zaniolo’nun transfer haberinin mutluluğunu yaşamıştı.



Zaniolo ise yaşanan felaketin ardından yaşamını yitiren 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan için o dönem 17 numaralı formayı giyeceğini açıklamıştı.

Bonservisi Galatasaray’da bulunan 25 yaşındaki oyuncu Atalanta ile kiralık sözleşmesini feshederek satın alma opsiyonuyla birlikte Fiorentina’ya kiralandı.