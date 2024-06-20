Zaniolo için kritik 24 saat: 3 kulüple görüşme yapılacak

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zainolo, Galatasaray'a döndü.

Fanatik'in haberine göre, İtalyan futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple hafta sonuna kadar yollarını ayıracağı öne sürüldü.

3 KULÜPLE MASAYA OTURACAK

Galatasaray'da Erden Timur'un istifa kararı almasının ardından Başkanvekilliği görevine getirilen İbrahim Hatipoğlu'nun Zaniolo'nun satış görüşmeleri için yurt dışına çıktığı ve 21 Haziran Cuma akşamına kadar 3 kulüple masaya oturacağı belirtildi.

Bu kulüpler arasında Galatasaray'a en ciddi teklifi sunan Atalanta olduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Zaniolo'dan 20 milyon euroluk bir bonservis olduğu vurgulandı.

Aston Villa’ya geçen sezon 5 milyon Euro’ya kiralanan Zaniolo’dan böylece ciddi bir kar elde edilmesi bekleniyor.

Galatasaray, İtalyan futbolcunun bonservisi için taksitli ödeme planı üzerinden 15 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.

SÖZLEŞMESİNE SONRAKİ SATIŞTAN PAY MADDESİ

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Zaniolo'nun sözleşmesine bir sonraki satıştan pay maddesi eklemek istediği, çünkü Serie A'da tekrar patlama yaparak yakın zamanda bir Avrupa devine gitme ihtimalinin olduğu düşünülüyor.