Zaniolo İngiltere yolcusu: Sözleşmesinde kritik ayrıntı

İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı da atacak.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Olimpija karşılaşmasının ardından takım arkadaşları ile vedalaşan Zaniolo'nun kiralama bedeli ise 5 milyon euro olacak.

30 MAÇTA FORMA GİYERSE OTOMATİK UZAMA



İtalyan futbolcunun merakla beklenen satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Zaniolo'nun sözleşmesindeki bu opsiyonun zorunlu hale gelebilmesi için kritik bir madde mevcut.



24 yaşındaki yıldız Premier Lig'de bu sezon 30 karşılaşmada forma giyerse sözleşmesi de otomatik olarak uzayacak ve toplamda 27.5 milyon euro (Kiralama+satın alma) kasaya girecek.