Zaniolo tercihini yaptı: Galatasaray'ın yıldızı İtalya yolcusu

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor.

Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı ekibin Futbol Direktörü Cenk Ergün, yaklaşık 48 saattir İtalya'da mesai harcadığı kaydedildi.

Zaniolo'yu transfer etmek için yarışan Fiorentina ve Atalanta'nın teklifleri belli oldu.

FIORENTINA VE ATALANTA'NIN TEKLİFİ



La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Fiorentina'nın Galatasaray'a 22-23 milyon euro ödemeye razı olurken, Atalanta'nın ise 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

TERCİHİ BELLİ OLDU

Nicolo Zaniolo'nun Şampiyonlar Ligi faktörü ve deneyimli çalıştırıcı Gian Piero Gasperini ile çalışma isteği sebebiyle Bergamo ekibi yani Atalanta'yı tercih ettiği belirtildi.

Cenk Ergün'ün bugün İtalya'dan ayrılacağı ve transferin büyük oranda şekilleneceği aktarıldı.