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Zaniolo yeniden İtalya Milli Takımı'nda

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrıldı.

Zaniolo yeniden İtalya Milli Takımı'nda

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Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrıldı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Nicolo Zaniolo'yu milli takım kafilesine dahil etti. Aday kadroya da çağrılan oyuncu, son resmi kadroda da yer aldı. 

İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe derbisinde 2 gol atan Zaniolo'nun yıldızı parlamıştı. 

Zaniolo, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, "İstanbulspor maçında kırmızı kart gördüğüm için bugünkü performansımı bir ödül olarak alabilirsiniz. Takım olarak bir aile gibi hissediyoruz ve iyi bir ortam kurduk" demişti. 

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