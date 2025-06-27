Zaniolo'dan transfer telefonu: "Yeniden doğmak istiyorum"

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'nun yeni sezondaki akıbeti belli oluyor.

Galatasaray, Zaniolo'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla Torino'ya kiralamayı planlıyor.

"YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM"



İtalyan basını Tuttosport'ta Zaniolo'nun telefon görüşmesine vurgu yapıldı. Haberde Zaniolo'nun Torino Teknik Direktörü Marco Baroni'yi arayarak Torino'da yeniden doğmak istediğini, ona duyduğu büyük saygıyı ve motivasyonunu anlattığı aktarıldı.



25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 36 maça çıkmış, 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

DİKİŞ TUTMADI



Zaniolo, 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a gelmişti.

Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanan futbolcu için bu ekiplerden hiçbiri satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.