Zaynutdinov'dan transfer itirafı: "Teklif vardı, hoca kalmamı istedi"

Beşiktaş'ta bu sezon yalnızca 5 dakika süre bulabilen Bakhtiyor Zaynutdinov, açıklamalarda bulundu.

Rus basınından Sport Express'e konuşan Kazak oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda teklif aldığını ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kalmasını istediği için kulübün teklifi geri çevirdiğini söyledi.

"GALATASARAYLI OYUNCULAR 5-0'DAN DOLAYI MOTİVE OLMUŞLARDI"

Kasımpaşa mağlubiyeti sorulan Bakhtiyor, "Kasımpaşa maçını henüz analiz etmedik. Yakın gelecekte koçumuz van Bronckhorst bu maçtaki hatalara dikkat çekecektir. Bundan önce Beşiktaş Galatasaray'a da kaybetti. Galatasaray'ın üst düzey oyuncuları var. Osimhen, Ziyech, Mertens. Genel olarak, oradaki kadro derinliği çılgınca! Ayrıca Süper Kupa'da onları 5-0 yendiğimiz için bize karşı büyük bir kinleri vardı.Galatasaraylı oyuncular bu maça süper motive olmuşlardı." dedi.

"SÜREKLİ YEDEK KALDIĞINIZDA ZOR OLUYOR"

Çok fazla süre bulamamasının nedeni sorulunca Bakhtiyor, "Bu soruyu teknik direktörümüze sormanız daha iyi olur. Ben her zaman nedeni kendimde aramaya çalışırım. Demek ki bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapıyorum. Sadece antrenmanlarda çok çalışmalı, kendimi kanıtlamalı ve şansımı beklemeliyim. Tabii ki, sürekli yedek kaldığınızda zor oluyor. Geçen sezon takımda değişen beş antrenörün altında da çok oynadım. Ama ne yapabilirsiniz? Pozitif kalmalı ve kendime inanmalıyım." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE EN ÖNEMLİ ÜÇ ŞEY; AİLE, DİN VE FUTBOL"

Türkiye'ye gittiği için pişman olup olmadığı sorulan Kazak oyuncu, "Burada taraftarlar nasıl, futbolu nasıl yaşıyorlar! Tüm maç boyunca ayakta şarkılar söylüyor, oyuncularını ileri sürüyorlar. Tribünlerdeki atmosfer anlatılamaz. Türkler hayatta üç ana şey olduğunu söyler: aile, din ve futbol. Ve bu doğru. Maç günü gerçek bir şov var. Tüm şehir takımı için tezahürat yapar! Stada gelemeyenler televizyondan, telefonlarından izliyor. Bugün Joao Mariou ile konuştum. Lizbon'daki taraftarları seviyor ama bu konuda kimsenin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söyledi! Sırf bunun için bile buraya gelmeye değerdi." dedi.

Şehirde popüler olup olmadığı merak edilen futbolcu, "Bir dükkanda 80 yaşındaki bir amcanın yanıma gelip oyunumuz hakkında konuşmaya ve bana tavsiyeler vermeye başladığı zamanlar oldu. Ve o kadar duygusaldı ki! Bizi tüm kalbiyle desteklediğini görebilirsiniz. İnsanlar stada bebekleriyle geliyor. Herkes üniformalı, yüzlerinde Beşiktaş renkleri ve bayrakları var. Neden bahsettiğimi anlamak için bu atmosferi deneyimlemeniz gerekiyor. Bu yüzden sizi maça davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞI TEKLİF VARDI, HOCA KALMAMI İSTEDİ"

Sezon başında teklif aldığını ancak hocanın talebiyle kaldığını söyleyen Bakhtiyor, "Bir teklif vardı. Ama Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile konuştuk. Bana inandığını ve kalmamı istediğini söyledi. Bu yüzden kulüp hem kira hem de transfer seçeneklerini değerlendirmedi. Avrupa Ligi faktörünün de etkisi oldu. O seviyede oynamak istiyordum. Ancak gördüğünüz gibi şu anda nadiren sahadayım." dedi.

"ACELECİ DAVRANMAK İSTEMİYORUM, TRANSFER PENCERESİ AÇILINCA GÖRECEĞİZ"

CSKA maçlarını kaçırmadığını belirten Zaynutdinov, "Tek bir CSKA maçını bile kaçırmamaya çalışıyorum, onları takip ediyorum. Genel olarak Rusya Ligi'nde olan biten her şeyden haberdarım. CSKA'da birlikte oynadığım çocuklarla iletişim halindeyim. O zamanlar çok dostane bir takım oluşturmuştuk. Saha dışında da sık sık bir araya gelirdik. O zamanları gerçekten özlüyorum. Şimdi aceleci davranmak istemiyorum. Transfer penceresi açılana kadar bekleyelim. Sonra göreceğiz." diye konuştu.