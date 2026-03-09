Zehir zemberek açıklama, kamera görüntüsü talebi. Beşiktaş TFF'ye başvurdu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Adalı, “MHK’de görev alan Portekizli VAR eğitmenleri ile ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz’den de bu isimler için görüşmeler yaptım. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın.” ifadelerini kullandı.

“Portekizli eğitimciler ile ilgili her türlü araştırma yapılmalı. TFF’ye bu konuda başvurumuzu yaptık, yanıt bekliyoruz.” diyen Adalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hâkim olamıyor. Sergen Hoca doğru söylüyor. 60–70 milyon euro yatırım yaptık. Peki gelecek sezon bir 60 milyon euro daha harcandığında yine aynı tiyatroyu mu izleyeceğiz?”