Zeki Çelik attı, Roma 2 golle kazandı

10.11.2025 02:06

Serie A'da Udinese'yi ağırlayan Roma, sahadan 2-0 galip arıldı. Maçta milli yıldız Zeki Çelik de 1 gol attı.

Roma, İtalya Serie A'nın 11. haftasında sahasında Udinese'yi konuk etti.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi 42. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin penaltı golüyle öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'in 61. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

