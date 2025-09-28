Zeki Çelik maça damga vurdu, Roma kazandı!

İtalya Ligi Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Verona karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dovbyk ve 79. dakikada Soule kaydetti.



Verona'nın 90+5. dakikada Orban ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama nedeniyle iptal edildi.



Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Roma, 12 puanla 2. sırada yer buldu. Henüz galibiyeti bulunmayan Verona ise 3 puanla 16. basamakta yer aldı.



Roma, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına çıkacak. Verona ise Sassuolo'yu konuk edecek.