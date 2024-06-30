Zeki Çelik: Bu turu geçersek yarı finali zorlayabiliriz

A Milli Takım'ın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı mücadele öncesinde milli futbolcular Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası ile ilgili Zeki Çelik, "Turnuvadan önce küçük bir sakatlık geçirdim. Şu anda gayet iyiyim ve beklemediğim bir sakatlıktı. Hocamız oynama süresi verdiğinde her zaman katkı sağlamak isterim." diye konuştu.

"BU MAÇI ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ LAZIM"

Avusturya maçı ve EURO 2024 hedefiyle ilgili milli futbolcu, "Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım. Oradaki maçta baskıya karşılık veremedik. Bu maçı kazanıp önümüze bakmamız lazım. Adım adım bakmamız lazım. Bu turu geçersek yarı finali zorlayabileceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



MOURINHO YANITI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili soruya Zeki Çelik, "Çok deneyimli ve büyük bir hoca. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum." yanıtını verdi.



A Milli Takım'daki oyuncu grubuyla ilgiliyse Zeki Çelik, "Çok yetenekli bir grubumuz var. İlerleyen turnuvalarda bu takıma çok fazla katkı sağlayacaklar. Sonraki turnuvalarda iyi işler yapabileceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.



"TAKTİK DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ"

Vincenzo Montella'yla ilgili gelen soruya ilişkin Zeki, "Hocamız taktik çalışmayı çok seviyor ve antrenmanlar tempolu. Taktik disiplin çok önemli. Bizimle iletişimimi çok iyi, gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Portekiz maçının ardından yapılan eleştiriler için milli futbolcu, "Burada güzel bir ortam var. Böyle eleştiriler olunca ben şaşırıyorum. Dışarıdan yorumlar yapılıyor. Ülkemiz için burada mücadele ediyoruz. Bazen eleştirilerin düzeyi kaçıyor. Bunlarda dikkatli olmamız lazım." açıklamasında bulundu.

Avusturya mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulunan Muhammed Şengezer ise şu ifadeleri kullandı:

"HAZIR BİR ŞEKİLDE BURAYA GELDİM"

Doğan Alemdar'ın sakatlığı sonrasında A Milli Takım'a davet edilen Muhammed Şengezer, "Doğan Alemdar, Ozan Kabak ve Enes Ünal talihsiz bir sakatlık yaşadı. Hazır bir şekilde buraya geldim. Çok iyi bir ortam var. Her şey çok iyi gidiyor. Önümüzde çok zor bir maç var inşallah kazanan biz oluruz." dedi.

"HATALAR OLABİLİYOR"

Muhammed Şengezer, Portekiz maçında A Milli Takım'ın yediği ikinci golle ilgili gelen soruyu şöyle yanıtladı, "Talihsiz bir gol yedik orada. Kimsenin istemeyeceği bir şey. Arkadaşlarımız o golden dolayı üzgün. Bütün kaleciler de dahil antrenmanda başımıza gelmeyecek şey maçta denk geldi. Oyunculara bazen sesimizi duyuramadığımız için hatalar olabiliyor. Biz mutluyuz. 4 kaleciyiz, birbirimizi üst seviyeye taşımak için çabalıyoruz."



27 yaşındaki kaleci ayrıca, "Şu an turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Biz de o takımlardan biriyiz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Hedefimiz finale kadar gitmek." ifadelerini kullandı.