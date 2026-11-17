17 Şubat 2007'de adımını attığı Fenerbahçe 'de altyapı kategorilerinin ardından A Takım'da yardımcı antrenörlük ve dönem dönem teknik sorumluluk görevlerini üstlenen Zeki Murat Göle'den ayrılık mesajı geldi.

Sanal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Göle, "Her Güzel Hikâyenin Bir Sonu Varmış... Hayatımın yaklaşık 20 yılını geçirdiğim Fwnerbahçe'de görevlerim süresince bu büyük armayı temsil etmek hayatımın en büyük gururlarından biri oldu" dedi.

Fenerbahçe'de 3 başkan Aziz Yıldırım , Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerinde görev yapan ve tam 14 farklı teknik adamla çalışan (İsmail Kartal , Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt) Göle hepsine teşekkür etti.

Göle ayrıca teknik direktör ayrılıklarının yaşandığı geçiş süreçlerinde 4 farklı dönemde (2020, 2021–2022, 2025 ve 2026) Fenerbahçe A Takımı'nın başında geçici teknik sorumlu olarak da görev yaptı. Göle bu dönemlerde toplam 10 resmi maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1.80 puan ortalaması yakaladı.