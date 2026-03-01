Zeki Murat Göle'den şampiyonluk açıklaması. "Yol uzun"
01.03.2026 22:51
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, Antalyaspor maçının ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu skorun ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de rahatsızlığı nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine takımın başında bulunan Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Göle'nin sözleri:
"DEĞİŞİKLİKLER ERKEN OLABİLİRDİ"
"Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık."
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle.
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI UZUN"
"İlk yarı nedeniyle 2 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Daha çok ve acele uzun top denedik. Semedo'nun sakatlanması nedeniyle oyuncu değişiklik hakkı kullandık. Semedo değerli bir oyuncu. Puan kaybını ilk yarı yaşadık. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliği nedeniyle gol yedik. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda kazanabilecek pozisyonları bulduk. Şampiyonluk yarışı daha uzun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."