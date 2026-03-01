Zeki Murat Göle'den şampiyonluk açıklaması. "Yol uzun"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de rahatsızlığı nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine takımın başında bulunan Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Göle'nin sözleri:

"DEĞİŞİKLİKLER ERKEN OLABİLİRDİ"

"Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık."