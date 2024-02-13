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Zemin tartışması: Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü mücadelesi öncesinde Eryaman Stadyumu'nun zemin bozukluğu nedeniyle TFF'ye başvurdu. TFF'deki çim denetleyicileri Ankara'ya giderek stadyum zemini hakkında incelemelerde bulunarak raporunu TFF'ye sundu. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

Zemin tartışması: Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?

'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'nün 'ı konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stat yarın belli olacak.

TFF'DEN İNCELEME

Sarı-kırmızılı ekibin başvurusu üzerine Türkiye Federasyonu çim denetleyicileri, dün Ankara'ya giderek Eryaman Stadyumu'nun zemininde incelemelerde bulundu.

Denetleyiciler, zeminle ilgili raporlarını bugün TFF'ye sundu. Raporların incelenmesinin ardından maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp, oynanmayacağının kararı yarın açıklanacak.

Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması yönünde bir karar alınırsa, karşılaşmanın hangi stadyum ya da şehre alınacağını belli olacak.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Eryaman Stadyumu'nun zemininde üst üste oynanan karşılaşmaların ardından bozulmalar oluşmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, karşılaşmanın başka stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

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