Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kamp kadrosu belli oldu

Zenit-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de bu sezon şampiyon olabilmek için tüm gayreti gösterecek olan Fenerbahçe, hazırlık kapsamında ilk maçına Rusya ekibi Zenit karşısında çıkacak. Peki, Zenit-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZENİT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pari Premier Cup Turnuvası'nda Fenerbahçe, Rusya'da Zenit ile 9 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Saat 19.30'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.