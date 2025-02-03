Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı: Beşiktaş'tan yanıt

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes için Zenit'in ısrarı sürüyor.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sabah'ın haberine göre, Rus temsilcisinin Portekizli orta saha için 15 milyon euroluk bir teklifle geldiği ancak siyah-beyazlıların üç orta sahası ile yolları ayırmasından dolayı bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

Öte yandan teklifin beklenen seviyeye gelmesi durumunda değerlendirmeye alınabileceği vurgulandı.

Beşiktaş yöetimi 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon eurodan aşağı tekliflerle ilgilenmiyor.

SEZON BAŞINDA DA GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Zenit sezon başında Gedson ve Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etmek için toplam 24 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ancak bu girişim olumsuz sonuçlanmıştı.