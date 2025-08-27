Zeynep Sönmez, 2. turda Marta Kostyuk'a karşı: İlk Türk olabilir!
Amerika Açık'taki ilk maçını set vermeden kazanan Zeynep Sönmez'in 2. turdaki rakibi belli oldu. Milli tenisçi, Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaşacak.
Kariyerinde ilk kez Amerika Açık'ta ana tabloda yer alan Zeynep Sönmez, 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Marta Kostyuk ile korta çıkacak.
Zeynep, ilk turda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 yendi.
3. TURA YÜKSELEN İLK TÜRK OLABİLİR
Ukraynalı rakibi ise ilk maçında Büyük Britanyalı Katie Boulter'i 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
Dünya 81 numarası Sönmez, bu maçta galip gelmesi halinde Amerika Açık'ta 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.
Maç yarın saat 19.10'da oynanacak.
