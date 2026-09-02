Zeynep Sönmez, ABD Açık'a ilk turda veda etti
02.09.2026 10:47
Reuters
Zeynep Sönmez ve Coco Gauff, maç sonunda birbirini tebrik etti.
Ssezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Gauff'a mağlup oldu.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasının 53. basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Gauff ile karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl 2. turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.