Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta 3'üncü turda
07.09.2026 02:56
Reuters
Milli tenisçi Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın çift kadınlar kategorisinde 3'üncü tura yükseldi.
New York düzenlenen ABD Açık'ın tekler kategorisine ilk turda veda eden Zeynep Sönmez ve partneri Tatjana Maria, çiftlerdeki 2'nci tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.
İlk seti 6-1 kaybeden Zeynep ile Maria, 2'nci sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı. Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3'üncü turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşı karşıya gelecek.