Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta final turuna yükseldi

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başaran dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turunda dünya 206 numarası Teichmann'la karşılaştı.



İlk seti 7-5 kazanan Zeynep, ikinci seti rahat bir şekilde 6-0 aldı ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur atladı.



Avustralya Açık ve Wimbledon'a elemelerin son turunda veda eden 22 yaşındaki milli sporcu, ABD Açık'ın ana tablosuna kalabilmek için elemelerin 2 numaralı seribaşı ismi ve dünya 101 numarası Rus tenisçi Aliaksandra Sasnovich'le yarın karşı karşıya gelecek.