Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti.

Zeynep Sönmez, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Chennai Açık Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda Taylandlı Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenilerek elendi.

Dünya sıralamasının 73. basamağındaki Zeynep, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada, klasmanın 171 numarası Tararudee ile karşılaştı.

23 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan maçı 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 3-6 ve 3-6'lık setlerle kaybederek organizasyona veda etti.

