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Zeynep Sönmez final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükselmeyi başardı.

Zeynep Sönmez final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna çıktı. 

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

FİNAL TURUNDAKİ RAKİBİ

Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.

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Jose Mourinho bir ilkin peşinde

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