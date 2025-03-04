Zeynep Sönmez final turuna yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükselmeyi başardı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
FİNAL TURUNDAKİ RAKİBİ
Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.
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