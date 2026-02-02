Zeynep Sönmez ilk 100'e döndü

Milli tenisçi Zeynep Dönmez ilk 100'e döndü.



Turnuva öncesinde 112'nci sırada yer alan Sönmez, 33 basamak yükselerek dünya 79'uncusu oldu.



Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tur oynayan 23 yaşındaki sporcu, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa kadar çıkmıştı.



2026 sezonuna bu hafta Abu Dabi Açık'ta devam eden Sönmez bu akşam ilk turda Alex Eala ile karşılaşacak.



VEDA ETMİŞTİ



Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etmişti.