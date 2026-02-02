Zeynep Sönmez ilk 100'e döndü
02.02.2026 18:45
Son Güncelleme: 02.02.2026 18:53
Zeynep Sönmez sayı sevinci
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'taki performansıyla dünya sıralamasında ilk 100'e döndü. Türk tenisçi güncellenen listede 79'uncu basamağa çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Dönmez ilk 100'e döndü.
Turnuva öncesinde 112'nci sırada yer alan Sönmez, 33 basamak yükselerek dünya 79'uncusu oldu.
Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tur oynayan 23 yaşındaki sporcu, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa kadar çıkmıştı.
2026 sezonuna bu hafta Abu Dabi Açık'ta devam eden Sönmez bu akşam ilk turda Alex Eala ile karşılaşacak.
VEDA ETMİŞTİ
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etmişti.
Zeynep Sönmez