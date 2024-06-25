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Zeynep Sönmez ilk 100'e ilerliyor

Son dönemki performansıyla dikkat çeken Türk tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında hızla yükseliyor. 21 basamak yukarıya çıkan genç sporcu, WTA'deki en iyi 136'ncı isim oldu.

Zeynep Sönmez ilk 100'e ilerliyor

Fransa Açık'ta ana tabloya kalıp kariyerindeki ilk Grand Slam deneyimini yaşayan Zeynep Sönmez, geçen hafta da Berlin Açık'ta ikinci tura yükselerek WTA 500'de ilk galibiyetini almıştı.

Dünya sıralamasında 21 basamak yükselerek 136'ncı olan genç tenisçi, kariyerindeki en iyi dereceye ulaştı.

Kadınlar tenisinde ilk 100'e girmeyi başaran tek Türk, 2016'da Çağla Büyükakçay olmuştu. 22 yaşındaki sporcu gelecek hafta başlayacak Wimbledon'da mücadele etmek için bu hafta elemelerde korta çıkacak.

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