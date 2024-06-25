Zeynep Sönmez ilk 100'e ilerliyor

Fransa Açık'ta ana tabloya kalıp kariyerindeki ilk Grand Slam deneyimini yaşayan Zeynep Sönmez, geçen hafta da Berlin Açık'ta ikinci tura yükselerek WTA 500'de ilk galibiyetini almıştı.
Dünya sıralamasında 21 basamak yükselerek 136'ncı olan genç tenisçi, kariyerindeki en iyi dereceye ulaştı.
Kadınlar tenisinde ilk 100'e girmeyi başaran tek Türk, 2016'da Çağla Büyükakçay olmuştu. 22 yaşındaki sporcu gelecek hafta başlayacak Wimbledon'da mücadele etmek için bu hafta elemelerde korta çıkacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Tenis
- Spor&Skor