Zeynep Sönmez ilk kez yarı finalde

Klasmanın 127'nci basamağındaki Zeynep, çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Renata Zarazua ile karşılaştı.



ilk seti 6-3 kaybeden Zeynep Sönmez, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak WTA 250 turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.



22 yaşındaki Zeynep, final için Rus Alina Korneeva ile oynayacak.

