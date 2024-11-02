Zeynep Sönmez ilk kez yarı finalde
Türk tenisinin yükselen ismi Zeynep Sönmez kariyerinde bir ilki yaşadı. Zeynep, WTA 250 turnuvası Merida'da yarı finale yükseldi.
Zeynep Sönmez ilk kez yarı finale çıktı.
Klasmanın 127'nci basamağındaki Zeynep, çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Renata Zarazua ile karşılaştı.
ilk seti 6-3 kaybeden Zeynep Sönmez, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak WTA 250 turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.
22 yaşındaki Zeynep, final için Rus Alina Korneeva ile oynayacak.
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