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Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı

Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77'nciliğe yükseldi. Sönmez bu başarıyla kariyer rekoru kırdı.

Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77'nciliğe yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 11 basamak birden atladı.

Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek final oynayan 22 yaşındaki raket, böylece kariyer rekorunu kırdı.

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