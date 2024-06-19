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Zeynep Sönmez kimdir? Milli tenisçi Zeynep Sönmez kaç yaşında?

Zeynep Sönmez, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. WTA 500 turnuvası Ecotrans Ladies Open’da adını ana tabloya yazdıran Zeynep Sönmez'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Zeynep Sönmez kimdir? Milli tenisçi Zeynep Sönmez kaç yaşında?

Zeynep Sönmez kimdir? Milli tenisçi Zeynep Sönmez kaç yaşında?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 yılında dünyaya geldi. Profesyonel tenis oyuncusudur.

Zeynep Sönmez , Kadınlar Birliği (WTA) tarafından 18 Eylül 2023'teki tek kadınlar sıralamasına göre 146.'lıkla kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı.

Sönmez , Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1'dir.

WTA'ya ilk çıkışını Rosmalen Çim Kort Şampiyonası'nda elemelerde Türkiye'yi temsil etti.

2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Çinli Xiaodi You’yu 2-0, ikinci turunda Sırp Olga Danilović'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Final turunda karşılaştığı İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

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