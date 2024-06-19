Zeynep Sönmez kimdir? Milli tenisçi Zeynep Sönmez kaç yaşında?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 yılında dünyaya geldi. Profesyonel tenis oyuncusudur.



Zeynep Sönmez , Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 18 Eylül 2023'teki tek kadınlar sıralamasına göre 146.'lıkla kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı.



Sönmez , Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1'dir.



WTA'ya ilk çıkışını Rosmalen Çim Kort Şampiyonası'nda elemelerde Türkiye'yi temsil etti.



2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Çinli Xiaodi You’yu 2-0, ikinci turunda Sırp Olga Danilović'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi.



Final turunda karşılaştığı İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.