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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tablo heyecanını ilk kez yaşayacak

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ilk kez ana tablo heyecanını tadacak.

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tablo heyecanını ilk kez yaşayacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele edecek.

Zeynep, İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenecek organizasyonda 1 Temmuz Salı günü Rumen Jaqueline Cristian ile karşılaşacak.

Bu turu geçmesi halinde Zeynep, Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.

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