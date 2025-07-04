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Zeynep Sönmez Wimbledon'da çiftlerde 2. turda elendi

Türk kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda elendi.

Zeynep Sönmez Wimbledon'da çiftlerde 2. turda elendi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, çiftlerde ise ikinci turda elendi.

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe'ye 6-3 ve 6-3'lik setlerle yenilerek kadınlar çiftlerde ikinci turda havlu attı.

Dabrowski, Routliffe ikilisi, Irina Hromaçeva-Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc-Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşılaşacak.

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