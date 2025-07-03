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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi: 75 yıl sonra ilki başardı

Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi: 75 yıl sonra ilki başardı

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Turnuvası'nda ikinci turda Çinli Xinyu Wang ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Sönmez, 3. tura çıktı.

Zeynep Sönmez, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibini devirdi.

WIMBLEDON'DA TARİHE GEÇTİ

Sönmez, bu galibiyetiyle Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde etti.

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi: 75 yıl sonra ilki başardı - 1

75 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Zeynep, Türk tarihinde 75 yıl sonra grand slamlerde teklerde 3.tur oynama başarısı gösteren ilk tenisçi oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zeynep Sönmez maçın son sayısını aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

75 yıl sonra bir ilk için korta çıkacak!

75 yıl sonra bir ilk için korta çıkacak!

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