Zeynep Sönmez'den ilk WTA şampiyonluğu: Bu, benim en büyük rüyamdı

Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez finalde Ann Li'yle karşılaştı.



Sönmez finalde Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.



Sönmez, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.



KARİYER REKORU



Sönmez, kazandığı bu başarıyla tek kadınlarda 36 basamak birden yükselerek adını 91. sıraya yazdırdı ve kariyer rekoru kırdı. Sönmez, bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay'ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi oldu.



Kariyerinin en önemli şampiyonluğunun ardından gözyaşlarını tutamayan ve büyük bir sevinç yaşayan Türk tenisçi, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Bu en büyük hayallerimden biriydi. Bu başarıyı elde etmek için 15 yıldır çalışıyorum. Şu an buradayım ve bunun benim için anlamı çok büyük. Başta ailem olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

