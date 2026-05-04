Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru
04.05.2026 12:11
AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65'inciliğe yükseldi.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı.
Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.
Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanını, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor.