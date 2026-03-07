Zeynep Sönmez'den veda
Dünya 22 numarası Anna Kalinskaya ile karşılaşan milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells’te elendi.
ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.
Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.
23 yaşındaki milli sporcu rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla milli tenisçi Zeynep Sönmez organizasyona veda etti.
Zeynep, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını göstermişti.