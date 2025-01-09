Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki rakibi Talia Gibson
Milli tenisçi yıldızı Zeynep Sönmez'in sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'taki rakibi belli oldu. 22 yaşındaki sporcu, ilk turda ev sahibi ülkeden Talia Gibson ile karşılaşacak.
Türk tenisinin yükselen yıldızı Zeynep Sönmez'in sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'taki rakibi belli oldu.
Dünya sıralamasında ilk 100'de olduğu için ana tablo kurasına doğrudan katılan Sönmez, ilk turda turnuvaya Wild Card'la giren rakibiyle eşleşti.
İLK TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİBİ
Avustralyalı Gibson, dünya sıralamasında 150'nci basamakta bulunuyor. Türk tenisçi ilk turu geçerse, ikinci turda dünya 11 numarası Paulo Badosa veya Xinyu Wang ile karşılaşacak.
2024'te yıldızı parlayan Sönmez, WTA turnuvası kazanan en genç Türk tenisçi olmuştu. Avustralya Açık'ta ilk tur maçları pazar günü başlayacak.
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