Zidane. "Türkiye bizi zor duruma düşürdü"

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Türkiye 'yi 2-1 yenen Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane , ilk yarıda iyi olmadıklarını, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla sonuca gittiklerini söyledi.

Türkiye'nin oyunu sebebiyle kendi takımında mesafeler arasında boşluklar meydana geldiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bazı pozisyonlarda kaleciyle oynamak zorunda kaldık ama oynamamamız gerekiyordu. Baskı anlamında iyi değildik. Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Türkiye önceki maçtan farklı değildi. Topa sahip oldukları zaman çok iyiler. Hepsi çok iyi ve kaliteli oyuncular. Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik." diye konuştu.

Takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilgili de konuşan Zidane, "Bu akşam çok iyiydi. Kendisine fırsatlar buldu. Gol atmasını bekliyordum ama kaleci çok iyiydi. Mbappe'den çok memnunum." açıklamasını yaptı.