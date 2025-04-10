Ziraat Bankkart CEV Kupası şampiyonu oldu: Bunu başaran ikinci Türk takımı

CEV Kupası'nda adını finale yazdıran Türk temsilcisi Ziraat Bankkart, final ilk maçında son CEV Kupası Şampiyonu Asseco Resovia'yı evinde 3-2 mağlup ederek Türkiye'ye avantajlı dönmüştü. Kırmızı beyazlılar Ankara’da oynanan rövanş maçında rakibini 3-1 yenerek CEV

Kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Ziraat Bankkart Baş Antrenörü Mustafa Kavaz, “Türk voleybolu ve kulübümüz adına son derece önemli bir maça çıktık. Avrupa'nın buralarda sürekli oynayan takımları ile karşılaştık. Sonunda Avrupa'nın en iyi takımlarının almış olduğu CEV Kupasını havaya kaldırdık. Kulübüm ve Türk voleybolu adına bu kupayı ülkemize getirdiğimiz için çok gururluyum. Salonumuzu dolduran tüm taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizi desteklediler. Onların bu desteğini hep arkamızda hissettik.” şeklinde konuştu.

15 YILDA 1500’Ü SPORCU



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar ise, “CEV Kupasını kazanmanın gururu ve sevincini yaşıyoruz. Müzemizde eksik olan bir kupayı daha

tamamladık. Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak Türkiye’nin dört bir yanında okullarda gerçekleştirdiğimiz yetenek taramaları sonucu gençlerimizi voleybolla buluşturuyoruz. Bu kapsamda son 15 yılda 1500’ü aşkın gencimizi alt yapımızda yetiştirdik. Bu gençlerden 33 sporcumuz Efeler Ligi'nin çeşitli takımlarında mücadelelerine devam ederken, değişik yaş kategorilerindeki milli takımlar düzeyinde 14 Ziraat Bankkart’lı gencimiz görev almaktadır." dedi.

