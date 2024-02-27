Ziraat Bankkart-Guaguas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Guaguas'ı konuk edecek. Ziraat Bankkart, turu geçmesi durumunda Gas Sales Daiko-Jastrzebski Wegiel eşleşmesinin galibiyle yarı finalde eşleşecek. İşte, Ziraat Bankkart-Guaguas maçı hakkında bilgiler...



Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında 28 Şubat'ta İspanyol ekibi Guaguas'ı konuk edecek.



TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayılanacak.



Maçta hakemler; Macar Laszlo Adler ve Sırp Stanislava Simic görev yapacak.



