Ziraat Bankkart, Kupa Voley'de 16 yıl sonra şampiyon

Turnuvaya iddialı bir şekilde başlayan Ziraat Bankkart, yarı finalde güçlü rakibi İGSK karşısında adeta kusursuz bir oyun ortaya koydu. Sahaya disiplinli savunması ve etkili hücumlarıyla damga vuran ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu galibiyet, takımın ne kadar formda ve kararlı olduğunun önemli bir göstergesi oldu.

Finalde ise rakip, Türk sporunun köklü kulüplerinden Galatasaray oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Ziraat Bankkart, setlerdeki üstünlüğünü koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Oyunun kritik anlarında ortaya koyduğu soğukkanlı performans ve takım uyumu, zaferin en önemli anahtarlarından biri oldu.

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, Kupa Voley’de 16 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı zamanda sezon genelindeki istikrarlı performansını da perçinlemiş oldu. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek Türk voleybolunu başarıyla temsil eden ekip, bu kupayla birlikte sezonu unutulmaz bir başarı hikayesine dönüştürmenin ilk adımını attı.

Elde edilen bu büyük başarı, kulüp yönetimi, taraftar, teknik ekip ve oyuncuların uyum içinde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak öne çıkarken, Ziraat Bankkart adına da önemli bir gurur kaynağı oldu.