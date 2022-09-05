Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kurası çekildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ile Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.



Birinci eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak.

EŞLEŞMELER

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:



Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Ergene Velimeşespor



Çatalcaspor-Edirnespor



Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa



Bilecik 1969-Yalovaspor



Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği



Karabük İdmanyurdu-Bartınspor



1074 Çankırıspor-Boyabat 1868



Fatsa Belediyespor-Yomraspor



Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler



Serhat Ardananspor-Kars 36



12 Bingölspor-Ağrı 1970



1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor



Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor



Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor



Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor



Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor



Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor



Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK



Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959



Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK



Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor



1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor



Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi



Turgutluspor-Kuşadasıspor



Bergama Belediyespor-Karşıyaka



Bigaspor-Akhisarspor

